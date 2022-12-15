Путин: к концу 2023-го дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все российские дети в возрасте до трех лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он также рассказал о продолжении кампании по строительству новых школ и ремонту действующих.

К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях, — сказал глава государства.

Он отметил, что в 2018 году, на старте данного проекта, обеспеченность яслями в РФ составляла 78%.

По словам президента, за период с 2019 по 2024 год в стране должно быть построено не менее 1300 новых школ, что даст свыше одного миллиона дополнительных учебных мест. Говоря о капитальном ремонте действующих школ, Путин подчеркнул, что их обновление должно проходить с учетом мнений педагогов, учащихся и их родителей.

Ранее демограф Андрей Коротаев заявил, что рождаемость в России может повысить введение отцовского капитала, а также создание яслей и других нематериальных благ для родителей. Он пояснил, что отцовский капитал станет эффективной и при это недорогой мерой поддержки, поскольку многодетных семей в стране не так много. Ясли же помогут женщинам быстрее выходить на работу после родов и тем самым восполнять доходы семьи.