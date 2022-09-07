Россия справляется с «экономической, финансовой и технологической агрессией Запада», изолировать ее от всего остального мира невозможно, заявил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия способна полностью обеспечить себя всеми природными ресурсами и будет дальше стимулировать развитие, используя меры господдержки.