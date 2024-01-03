Путин изменил порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторам Путин запретил арестовывать счета за долги перед еврокредиторами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

С 3 января на денежные средства не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, если речь идет о выплате долга иностранным кредиторам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры, — говорится в дополнении к закону.

Изменения вступают в силу с момента опубликования указа. «Интерфакс» отмечает, что теперь запрещены аресты средств и активов на счетах так называемых типов «С» и «И». По ним и ранее арест производился единожды в рамках дела Euroclear Bank, но и в этом случае суд следующей инстанции признал меру ареста избыточной. Всего в производстве по Euroclear Bank находится 90 дел.

Указ об изменении работы с иностранными кредиторами был впервые подписан еще в марте 2022 года, после начала СВО. Центробанк и Министерство финансов РФ были наделены полномочиями определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.