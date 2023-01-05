Путин исполнил желание семилетнего ставропольца

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин исполнил желание семилетнего Давида Шмелева из Ставрополя, открытку от которого снял с «Елки желаний» 22 декабря. Мальчик мечтал побывать в военной академии. Путин созвонился с юным ставропольцем, тот рассказал об исполнении своего желания. По словам Давида, ему показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве.

Кроме того, мальчик побывал в «Москвариуме», дальше он собирается пойти на каток, хотя кататься на коньках пока не умеет.

Давай тогда я попрошу своих ребят, сотрудников наших, они подберут тебе конечки и всем твоим сопровождающим. <...> На голову надо обязательно надеть шлем, — ответил Путин.

Президент пожелал Давиду хорошо провести время в столице, поздравил его с Новым годом и грядущим Рождеством. Мальчик, в свою очередь, пригласил главу государства в гости. Присмотреть на катке за Давидом и другими детьми Путину пообещала старшая сестра ребенка Николь. Она призналась, что праздничная Москва ей очень понравилась.

Ранее Владимир Путин пообщался по телефону с восьмилетней девочкой Агатой Былковой из Курганской области. Та пожелала на Новый год увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и глава государства исполнил ее мечту в ходе благотворительной акции «Елка желаний».

До этого в ней принял участие председатель правительства России Михаил Мишустин. Он подарил десятилетнему Рамину Павленко теннисный стол и ракетку чемпиона мира.