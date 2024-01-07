Путин исполнил мечту восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Путин исполнил мечту восьмилетней девочки побывать на Байкале

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний», в рамках которой он исполнил мечту восьмилетней девочки, передает «Радио 1». Ребенок уже долгое время мечтал увидеть озеро Байкал. Всего глава государства запланировал исполнить мечты троих маленьких россиян.

Двое другие детей мечтали побывать в роли телеведущего и посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Девочке Кристине, чье желание уже исполнил президент, посчастливилось не только увидеть Байкал, но и познакомиться с бытом первооткрывателей Сибири в музее «Тальцы». Кроме того, она посетила поселок Листвянка, где ей показали местный Байкальский музей и нерп.

Мечты детей с «Елки желаний» исполнили и федеральные чиновники. Так, вице-премьер РФ Андрей Белоусов подарил мальчику из Нижегородской области футбольные бутсы и экипировку. Зампред кабмина также подарил девятилетнему ребенку экскурсию на главный городской стадион. А 16-летний Алексей из того же региона получил от Белоусова палатку.

Также желания ребят исполнили глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и министр спорта Олег Матыцин. А глава МЧС Александр Куренков организовал 12-летнему Кириллу тренировку по боксу с мастером спорта Александром Черепановым и помог семилетнему Павлу побывать в роли пожарного.