Путин исключил Хаматову из попечительского совета фонда «Круг добра»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Чулпан Хаматова

Президент Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда «Круг добра» четверых человек, в числе которых актриса Чулпан Хаматова, уехавшая в Латвию. Соответствующий указ глава государства подписал 15 декабря, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наряду с Хаматовой из состава попечительского совета исключены ее коллега Ксения Раппопорт, член думского комитета по охране здоровья Лариса Фечина и директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Исключить Олескину Е. А., Раппопорт К. А., Фечину Л. Г. и Хаматову Ч. Н., — говорится в тексте указа.

В то же время в состав попечительского совета вошли уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Герой России Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк. Последние двое — по согласованию.

Хаматова переехала в Латвию после объявления специальной военной операции на Украине. Таким образом она высказалась против действий российских властей. В конце ноября ее признали актрисой года в республике. Критик Павел Рудченко предположил, что причиной тому антироссийские высказывания Хаматовой и участие в спектаклях с политической повесткой.