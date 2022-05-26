Путин: импортозамещение – не панацея

Владимир Путин / Фото Kremlin.ru

Импортозамещение не является панацеей от всех бед. Россия не станет сосредотачиваться только на нём и будет развиваться в целом, заявил президент Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

Ведь импортозамещение — это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия продолжит импортозамещение в тех областях, в которых вынуждена этим заниматься. Это может происходить с переменным успехом, но страна точно станет только сильнее, особенно в сфере высоких технологий, отметил президент.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалилась. По его словам, население страны это видит по товарам народного потребления, и во многих других сферах.

В Кремле с ним не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа ведётся. Он признал, что есть невыполненные планы, но вместе с тем сделал акцент на том, что российская экономика существует не в идеальных, а в агрессивных условиях.