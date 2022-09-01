Путин и Токаев выразили настрой на развитие двусторонних отношений

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что будут учтены все договоренности, достигнутые на недавней встрече глав государств в Сочи.

Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи, — говорится в сообщении

Отмечается, что были затронуты и вопросы, связанные с посланием Токаева народу Казахстана. Президент РФ высказал пожелания успехов в реализации озвученных в нем масштабных задач.

Ранее Токаев во время обращения к народу страны выступил с предложением провести внеочередные президентские выборы осенью этого года. Глава государства отметил, что этот шаг будет предпринят в интересах государства. При этом он выразил намерение принять участие в выборах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва хочет, чтобы Казахстан стал процветающей и стабильной страной, которая «крепко стоит на ногах». Также пресс-секретарь президента РФ назвал республику большим партнером России в двух форматах: двустороннем и интеграционном. Кроме того, он пожелал Казахстану блестящего будущего.