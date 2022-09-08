Путин и Си Цзиньпин проведут очные переговоры на следующей неделе Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут очные переговоры на следующей неделе на саммите ШОС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин, Си Цзиньпин

В ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, встреча будет носить весьма важный характер, подготовка к ней активно ведется.

Сейчас ведется активная подготовка к переговорам нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, которые планируются в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15-16 сентября, — сказал Ушаков.

Ранее первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Денис Кравченко рассказал о перспективах развития Шанхайской организации сотрудничества в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам парламентария, ШОС представляет собой надежное партнерство для стран, которые придерживаются политики многополярного мира, и интерес к Шанхайской группе продолжает ежегодно расти. Так, на встрече в Самарканде организация может расширить свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о статусе Белоруссии. Процедура по вступлению последней также может начаться осенью.