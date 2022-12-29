Путин и Си Цзиньпин пообщаются по видеосвязи 30 декабря Песков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются по видеосвязи в первой половине дня 30 декабря

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин пообщаются по видео-конференц-связи в первой половине дня 30 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь пойдет о двусторонних отношениях, также ожидается обмен мнениями по региональным вопросам.

Общение Путина и Си Цзиньпина пройдёт завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видео-конференц-связь, — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что первый обмен репликами будет публичным, затем разговор продолжится в закрытом режиме.

Ранее член экспертного совета Молодежного парламента при Госдуме по патриотическому воспитанию Михаил Мещеряков предположил, что темами переговоров президентов могут стать специальная военная операция на Украине, сырьевые сделки, дипломатия и экономика. Также не исключено, что лидеры обсудят и нынешнюю вспышку COVID-19 в Китае, которая уже отразилась на внутренних процессах в стране.

По мнению Мещерякова, разговор Путина и Си Цзиньпина будет продуктивным, однако ожидать уступок со стороны Китая не следует ввиду прагматизма, присущего китайской нации. Одной из предпосылок к контактам двух лидеров, как отметило интернет-издание «Подмосковье сегодня», стал недавний визит в КНР зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.