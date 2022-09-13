Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине в Самарканде

Фото: kremlin

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде 15 сентября обсудят ситуацию на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Он добавил, что Китай подходит сбалансированно к украинскому кризису, осознавая причины военной операции РФ, передает РИА Новости.

Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе этого предстоящего контакта, — сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что также у Путина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества запланированы встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьером Индии Нарендрой Моди, а также президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Ушакова, также пройдет трехсторонний форум Россия — Китай — Монголия.

По словам помощника президента РФ, глава страны на двусторонней встрече с премьером Индии обсудит в числе прочих тем взаимодействие стран в ООН и G20. По словам Ушакова, этот разговор особенно важен, поскольку в декабре Нью-Дели будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, а в 2023 году — возглавит ШОС и также будет председательствовать в «двадцатке».

Ранее стало известно, что на встрече в Самарканде ШОС может расширить свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о статусе Белоруссии.