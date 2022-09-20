Путин и Шойгу могут обратиться к россиянам вечером 20 сентября

Фото: kremlin

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам вечером 20 сентября, сообщают журналисты Кремлевского пула. Отмечается, что вместе с главой государства может выступить глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

О чем скажут верховный главнокомандующий и глава военного ведомства, не уточняется.

Ранее РБК сообщал, что Путин может 20 сентября выступить с обращением к россиянам по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Выступление ожидалось во второй половине дня.

Референдумы о вхождении данных регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Военный писатель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что волеизъявление граждан в пользу РФ послужит правовой основой для изменения статуса специальной военной операции на Украине. По его словам, может произойти «переключение на полноценные боевые действия». Эксперт подчеркнул, что в теории присоединение ЛНР и ДНР к России позволит Москве применить тактическое ядерное оружие в ответ на обстрелы.