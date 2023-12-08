Путин и Раиси завершили пятичасовые переговоры Песков сообщил о завершении переговоров глав РФ и Ирана Путина и Раиси

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча продлилась пять часов.

Да, завершились, — сказал Песков в ответ на заданный вопрос.

Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние, так и международные темы. В числе прочего, они коснулись ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Данные переговоры завершили серию встреч по Ближнему Востоку, которые Путин проводил в последние двое суток. 6 декабря российский президент посетил с визитами Абу-Даби и Эр-Рияд, где пообщался с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии. Кроме того, 7 декабря в рамках форума «Россия зовет!» Путин разговаривал с наследным принцем Омана.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество по нефти и газу. Стороны также договорились о расширении сотрудничества в области мирного атома.

В свою очередь газета Daily Mail отметила, что Владимир Путин тепло поприветствовал первых лиц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время визита на Ближний Восток, но пренебрег рукопожатием с послом Великобритании в РФ Найджелом Кейси. Издание напомнило, что российский лидер на церемонии вручения верительных грамот держался на расстоянии, объяснив это необходимостью соблюдения санитарных норм.