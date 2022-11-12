Путин и Раиси договорились наращивать политические и торговые связи

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Ибрахим Раиси, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, акцентируя внимание на дальнейшем наращивании взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, в том числе транспортно-логистической сфере. Российский лидер еще раз выразил соболезнования в связи с терактом в мечети города Шираз, который произошел 26 октября.

Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы, — говорится в сообщении.

В сентябре Россия, Азербайджан и Иран подписали Бакинскую декларацию о развитии международного транспортного коридора «Север — Юг». Подписи под документом поставили вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Александр Новак и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми по итогам трехсторонней встречи.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с Раиси заявил, что стратегическое взаимодействие с Ираном является важнейшим элементом безопасности в двух государствах. По его мнению, Россия и Иран способствуют отправке в прошлое «гегемонии США» и установлению многополярного мирового порядка.