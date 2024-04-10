Путин и Пашинян смогут лично обсудить отношения России и Армении Песков допустил, что Путин и Пашинян обсудят отношения РФ и Армении лично

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут обсудить вопросы, касающиеся отношений двух стран, в ходе личной встречи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что переговоры лидеров могут пройти в обозримой перспективе, передает ТАСС.

Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность лично обсудить такие вопросы, если они стоят на повестке дня, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Пашинян заявил, что отношения России и Армении переживают не лучшие времена. Однако, по словам премьера, Ереван в этом не виноват, так как «не сделал ни одного неверного шага». Премьер-министр добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны», но контакты двух стран представляют особую важность для армянской государственности, экономики и безопасности.

Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя слова Пашиняна, отметил, что отношения России с премьер-министром находятся в тупике. По его мнению, это не касается граждан двух государств. Сенатор также напомнил, что миллионы армян живут в России и «неплохо себя чувствуют» в стране.