Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля. Во время телефонного разговора они также затронули вопросы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору, — говорится в сообщении.

Во время диалога было подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов. Путин подтвердил готовность Москвы и в дальнейшем оказывать содействие в разработке армяно-азербайджанского мирного договора.

Кроме того, во время беседы стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

5 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению вывести всех военнослужащих из Карабаха. Он подчеркнул, что военные формирования Еревана должны быть разоружены и демобилизованы.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что в переговорах с Арменией по мирному договору появился прогресс, удалось согласовать еще несколько статей. При этом в ведомстве отметили, что по ряду основных моментов есть потребность продолжить работу.