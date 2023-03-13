Путин и Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Никол Пашинян

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный звонок состоялся по инициативе Армении.

Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, — говорится в сообщении.

В частности, Путин и Пашинян обсудили шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе. Кроме того, одной из тем беседы стала подготовка мирного договора между Баку и Ереваном.

Путин в ходе обсуждения ситуации вокруг Карабаха подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе. Он отметил важность тесного контакта и взаимодействия сторон с российскими миротворцами.

5 марта Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в провокации на территории Карабаха. В ведомстве сообщили, что Ереван предпринял попытку переброски военной техники, боеприпасов и солдат по автодороге в Азербайджан, где дислоцируются российские миротворцы. Азербайджанские военные остановили конвой для проверки документов, после чего началась перестрелка. В результате стрельбы обе стороны понесли потери.

В этой связи МИД России выразил озабоченность и призвал Азербайджан и Армению проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации. В дипведомстве также напомнили, что все вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем.