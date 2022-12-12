Путин и Пашинян обсудили безопасность на границе Армении и Азербайджана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян 12 декабря обсудили вопрос обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, политики по телефону обговорили реализацию трехсторонних соглашений России, Азербайджана и Армении. Беседа состоялась в развитие разговора 9 декабря в Бишкеке на Высшем Евразийском экономическом совете.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье, — подчеркнули в Кремле.

До этого российский лидер поговорил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Президенты РФ и Азербайджана тоже обсудили трехсторонние договоренности и планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Ранее Никол Пашинян поддержал идею обсуждения сложившейся на Южном Кавказе ситуации между Арменией, Грузией и Азербайджаном и призвал искоренять риторику вражды в регионе. Во время форума «Против преступления геноцида» в Ереване он подчеркнул, что для этого политикам и гражданам необходимо начать с «простых, но важных вещей» и перестать оскорблять друг друга на официальном и повседневном уровнях.

По словам армянского премьера, его самого на территории республики часто называют турком.