Путин и Макрон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Политики обсудили ситуацию на Украине, обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Путин в беседе с Макроном подчеркнул, что Киев применяет западное оружие против гражданской инфраструктуры Донбасса.

С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов. Президент РФ информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены, — говорится в сообщении.

Лидеры обеих стран выразили готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что с 1 по 11 сентября Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали город Энергодар и Запорожскую АЭС. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблока. По словам члена военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова, последний работавший блок на станции был остановлен из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию.