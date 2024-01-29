Путин и Лукашенко основали медиакомпанию Союзного государства

Фото: Павел Бедняков, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление «О создании медиакомпании Союзного государства», передает ТАСС. По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, в нее войдут четыре СМИ.

У нас есть четыре СМИ, работают две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую, скоординированную политику, — пояснил Шадаев.

Ранее Путин заявил, что повестка Высшего Государственного совета Союзного государства говорит о готовности РФ и Белоруссии сделать все необходимое для углубления интеграции. Как подчеркнул российский лидер, заседание по вопросу сотрудничества Минска и Москвы имеет принципиальное значение.

До этого Путин согласовал бюджет Союзного государства на 2024 год. Декрет о его утверждении также подписал белорусский лидер Александр Лукашенко. В соответствии с документом, Москва и Минск повысили бюджет Союзного государства на 38%. Это будет способствовать увеличению число совместных программ, мероприятий и проектов.