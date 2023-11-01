Путин и Лукашенко обсудили подготовку к саммиту ОДКБ

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к саммиту ОДКБ. Мероприятие планируется провести 23 ноября в Минске, говорится на сайте Кремля.

Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, — говорится в сообщении.

Главы государств также затронули в беседе тему двустороннего взаимодействия и союзной интеграции, в том числе в сферах энергетики, транспорта и высоких технологий. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях углубления стратегического партнерства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна еще остается в составе ОДКБ и не обсуждает вопрос о выводе российских войск. По его словам, в настоящий момент Еревану необходимо диверсифицировать свои отношения с партнерами в сфере безопасности.

В октябре в Киргизии прошли учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». В маневрах приняли участие военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего было задействовано около 1500 военных и свыше 200 единиц техники, в том числе самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, а также вертолеты Ми-8, Ми-17 и Ми-24. Кроме того, в рамках учений ОДКБ были впервые использованы боевые катера.