Путин и Кадыров поспорили из-за благосостояния Чечни Путин и Кадыров не сошлись во мнении из-за источника благосостояния Чечни

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в Кремле поспорили из-за республики, сообщает РИА Новости. Они разошлись во мнениях об источниках благосостояния Чечни.

Кадыров доложил, что в республике «всё очень неплохо». По его мнению, в этом заслуга Путина. При этом президент считает, что положение в республике зависит от ее народа.

Благодаря чеченскому народу, — уточнил Путин.

Также на встрече в Кремле Кадыров заявил, что военные из Чечни выполняют все приказы верховного главнокомандующего в ходе СВО и будут действовать до победного конца. Глава государства в ответ просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченцам в зоне боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Кадыров обсудят вопросы социально-экономического развития Чечни и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции.