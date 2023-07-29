Путин и главы африканских стран посетят военно-морской парад в Петербурге

Фото: Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, за парадом будут наблюдать главы четырех африканских государств, а также представители еще пяти стран континента, передает ТАСС. Парад пройдет в Финском заливе и в акватории Невы.

Завтра Путин примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы, — сказал спикер Кремля.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ сообщили, что Россия и Южно-Африканская Республика разработали проекты по производству вооружения и военной техники для ЮАР и третьих стран. Стороны уже приступили к строительству сервисного центра для обслуживания вертолетов российского и иностранного производства. В частности, там будет производиться ремонт вооружения из Анголы и Мозамбика.

Политолог Алексей Мартынов ранее назвал Африку важным партнером России, а континент одним из самых перспективных направлений развития для РФ. Москва, отметил он, поможет региону в борьбе с неоколониализмом.