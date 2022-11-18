Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и зерновую сделку

Фото: Michael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили РИА Новости в канцелярии главы Турции, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и зерновую сделку. Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган подчеркнул важность мирных переговоров по Украине.

В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, особенно отношения между Турцией и Россией, и развитие ситуации вокруг зернового коридора. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию по продлению Стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней, — сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Что касается ситуации на Украине, Эрдоган отметил увеличение рисков по мере затягивания конфликта и призвал оживить дипломатические переговоры.

Состоявшийся телефонный разговор турецкого и российского лидеров подтвердил также представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что в ближайшее время будет опубликовано сообщение на этот счет.

Ранее Песков подчеркивал, что в подготовке продления действия зерновой сделки есть положительные подвижки. Однако сначала, по его словам, необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей.