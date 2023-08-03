Путин и Эрдоган подтвердили планы встретиться в ближайшее время Песков заявил, что Путин и Эрдоган подтвердили встречу в ближайшее время

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерения встретиться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Место и сроки встречи лидеров двух государств представитель Кремля при этом не назвал. По его словам, они будут согласовываться по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

Песков отметил, что местом встречи не обязательно станет Турция, несмотря на то, что Эрдоган приглашал к себе Путина.

Они [Путин и Эрдоган] несколько раз говорили по телефону и условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам, — сказал спикер Кремля.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин и Эрдоган планировали встретиться еще до президентских выборов, однако решили с этим повременить, «дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела Турции».

Ранее турецкий профессор Соли Озал предположил, что Эрдоган наверняка попытается использовать встречу с Путиным с целью возобновить зерновую сделку. По его мнению, этот вопрос станет один из ключевых на переговорах двух президентов, в ходе которых Эрдогану предстоит приложить немало усилий, чтобы убедить своего коллегу.