Путин и Алиев обсудили реализацию сочинских договоренностей

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы реализации трехсторонних договоренностей, достигнутых в Сочи 31 октября. Путин и Алиев заявили о желании продолжить встречи между представителями России, Азербайджана и Армении, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе, — говорится в сообщении.

Также главы государств обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области энергетики.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый Путиным, Алиевым и Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.