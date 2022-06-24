Путин: глобальная торговля погрязла в спорах Путин: мировая торговля погрязла в спорах, разрушены производственные и логистические цепочки

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Мировая торговля погрязла в спорах, разрушаются производственные и логистические цепочки. Серьезнее всего разбалансирован рынок продовольствия. Эта ситуация сложилась не в последнее время и никоим образом не является последствием спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании в формате «БРИКС плюс», его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы и принципы ВТО. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные, логистические и инвестиционные цепочки, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что резкое усиление инфляции является результатом многолетней и безответственной макроэкономической политики стран «Большой семерки», бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. Пандемия коронавируса ускорила эти проблемы, в то время как в мировом масштабе кардинально сократились спрос и предложение товаров и услуг.

Скачок цен на базовые сельхозтовары сильнее всего ударил по развивающимся странам и рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения. При этом ряд стран Запада продолжают дестабилизировать сельхозпроизводства, вводя санкции на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна, отметил глава государства.

И хотел бы еще раз подчеркнуть: это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит по защите Донбасса, — заявил Путин.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия. По ее словам, Москва «пытается переложить вину зa резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует пoрты в Черном море.