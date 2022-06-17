Путин: Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что элиты ЕС «пляшут под чужую дудку», тем самым причиняя вред своему населению. Глава государства также предрек обострение глубинных проблем на Западе, рост неравенства и ценностный раскол внутри групп социума, рост радикальных течений и деградации и смены элит.

Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению, реальные интересы европейцев и национального бизнеса не ставятся ни во что и оттесняются, — сказал президент России.

По словам российского лидера, сменяющие друг друга власти в Европе похожи «как близнецы», однако к переменам это не приводит.

Иногда смотришь, как силы приходят к власти, все это похоже на ширму, потому что похожие как близнецы политические партии друг друга меняют, однако сама суть от этого не меняется, реальные интересы граждан национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки. Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, — добавил Путин.

Действия европейских политиков усугубят дальнейшие неравенства в этих странах, что будет сильнее раскалывать их общество, отметил глава России.

Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах. Что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общество. Причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах отличных групп этого общества, — подытожил он.

Путин в ходе пленарного заседания также заявил, что в продовольственном кризисе необходимо винить США и их монетарную политику, по его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья.