Путин допустил запуск производства российского электромобиля в Узбекистане Путин: изучается возможность выпуска электромобиля «Атом» в Узбекистане

Фото: Пресс-служба «Атом»/РИА Новости

Электромобиль «Атом»

Российские электрокары «Атом», возможно, будут собирать в Узбекистане, заявил президент России Владимир Путин после российско-узбекистанских переговоров, сообщает РИА Новости. По его словам, при содействии РФ в Узбекистане построили Ташкентский металлургический завод мощностью 500 тысяч тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей «Лада», КамАЗ, индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях.

Изучается возможность запуска электромобиля «Атом», — сказал Путин.

Ранее Российский научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке машин с двигателем внутреннего сгорания в электромобили. Представитель автомобилестроительной компании «Автотор Холдинг» Александр Сорокин отметил, что новый ГОСТ уже рассматривается в Евразийской экономической комиссии.

В июле Министерство строительства РФ направило предприятиям отрасли ЖКХ письмо, предписывающее обязательную установку управляющими компаниями зарядных станций для электромобилей на парковках и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации. Кроме того, девелоперов могут обязать устанавливать такие зарядные станции уже на стадии строительства жилых домов.