Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление валюты на счета в зарубежных банках

Президент России Владимир Путин разрешил членам правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление валюты со стороны резидентов РФ на собственные счета в иностранных банках. Данный указ также допускает ограничения на перечисление средств без открытия банковского счета в иностранных кредитных организациях. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, — написано документе.

Ранее Центробанк повысил месячный лимит на переводы физлиц за рубеж с нынешних $150 тыс. до $1 млн. Такой же порог установлен для переводов физических лиц — резидентов из дружественных стран. Транзакции при этом можно осуществлять в долларах или эквиваленте другой иностранной валюты.

До этого директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%. При этом, по его словам, транзакции с дружественными государствами на этом фоне выросли в несколько раз.