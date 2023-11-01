Путин допустил повторные провокации наподобие подрыва «Северного потока» Путин: Запад может продолжать устраивать диверсии и провокации против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Запад может в будущем устраивать диверсии наподобие подрыва «Северных потоков», заявил президент России Владимир Путин совещании по экономическим вопросам. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, такие действия могут быть вызваны бесполезностью санкций против Москвы.

Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести нам ущерб, ну вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас, — подчеркнул политик.

Путин также заявил, что Запад сам себя наказал антироссийскими санкциями. Однако, по его словам, России нужно просчитывать риски, быть готовой к новым рестрикциям, а также к провокациям и диверсиям.

Глава государства добавил, что сейчас Запад «в своих фантазиях» доходит до абсурда. В качестве примера Путин привел угрозы со стороны Европы запретить в РФ ввоз отверток, иголок и тому подобное. Но, пошутил президент, чем меньше в РФ будет «барахла», тем меньше шансов, что в страну экспортируют постельных клопов.