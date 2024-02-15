Путин допустил постройку скоростной железной дороги от Москвы до Минска Путин: Лукашенко поддерживает идею железнодорожной ВСМ от Москвы до Минска

Фото: Kremlin.ru/Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) назвал реальным их строительство от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. По словам главы государства, он обсуждал данный вопрос с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который поддержал такую идею.

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска — это вполне естественная, вполне реализуемая [перспектива]. <...> C президентом Белоруссии Александром Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает, — сказал Путин.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявлял, что запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года. Он уточнил, что стоимость проезда будет чуть дороже билетов на «Сапсан». В настоящее время в России таких дорог нет. Другие высокоскоростные железнодорожные магистрали планируется построить в стране до 2043 года.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в октябре прошлого года утвердил проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Пересадочный узел будет находиться рядом со станцией метро «Рижская». Также возведут второй вестибюль и два надземных пешеходных перехода.