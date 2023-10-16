Путин допустил перерастание палестино-израильского конфликта в войну

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Палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну, заявил президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с коллегами из Сирии Башаром Асадом, Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, российский лидер обсудил гуманитарную ситуацию в Газе.

Президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин уже заявлял, что блокада сектора Газа со стороны Израиля является недопустимой. Он сравнил эту меру с блокадой Ленинграда в период Великой Отечественной войны. При этом российский лидер отметил, что понимает логику событий, но считает неоправданными жестокие методы, которые использует ЦАХАЛ для ответа на атаки ХАМАС.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что на фоне происходящего конфликта вероятность признания независимости Палестины Израилем значительно выросла. Он отметил, что все страны мира осуждают нападение боевиков ХАМАС и, возможно, даже в большей степени осуждают происходящее в секторе Газа, а это влияет на решение палестинского вопроса.