Путин: добыча нефти в России составила с начала года 195,7 млн тонн

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала текущего года в стране добыли 195,7 млн тонн нефти. По словам главы государства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились на 1,8%. Он назвал снижение незначительным.

Довольно стабильны показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно — на 1,8% — меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Президент объяснил, что снижение добычи нефти в России связано с добровольным сокращением по договоренностям с ОПЕК+. Он также добавил, что устойчиво растет потребление электрической энергии, а добыча газа увеличилась почти на 8%.

Путин также дал указание ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Он также обсудил с участниками совещания текущее состояние ТЭК и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что баланс на мировом рынке нефтепродуктов может быть нарушен из-за серии атак беспилотниками со стороны украинских военных по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Также подчеркивается, что к аналогичному эффекту приводит сложная ситуация на Ближнем Востоке и продолжение сделки ОПЕК+ об ограничениях добычи.