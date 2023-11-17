Путин: до 2014 года я и думать не мог о возможности конфликта РФ и Украины

Фото: Форум объединенных культур

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур, что до 2014 года он даже подумать не мог о возможности конфликта между Москвой и Киевом.

Если б мне кто сказал до 2014 года, что возможен такой конфликт между Россией и Украиной, я б сказал: «Вы что, с ума сошли?» — сказал Путин.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Путин будет вести переговоры с западными странами и президентом Украины Владимиром Зеленским только с позиции силы. По его мнению, экс-лидеры Германии и Франции обманули Россию, убедив ее подписать Минские соглашения. При этом они выиграли время для вооружения Украины.

Макговерн считает, что у Путина нет больше доверия к партнерам по переговорам. Экс-сотрудник ЦРУ убежден, что Москва будет диктовать свои условия Западу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению конфликта в Донбассе. Он добавил, что российская сторона приложила много усилий «на переговорном треке» для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин и Париж встать на путь реализации обязательств, которые они на себя взяли.