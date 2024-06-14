Путин: «дипломатия по-натовски» дает обратный результат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин отметил в ходе выступления в МИД РФ , что западная схема обеспечения безопасности не работает и дает обратный результат. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в конце XX века у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежную систему безопасности при условии учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Россия была настроена именно на такую работу, но этого не произошло

Стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственно правильной для обеспечения безопасности и процветая в Европе и мире, не работает на самом деле, — отметил российский лидер.

По словам Путина, западные страны посчитали, что они победили в холодной войне и теперь сами могут решать, как обустроить мир. Он отметил, что сейчас любая страна может оказаться жертвой «дипломатии по-натовски».

Также Путин заявил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС. Он также отметил, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов. Российский лидер добавил, что Москва видит растущий интерес к этому объединению.