Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола «Якутия»

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия» проекта 22220. Ледоколы данного типа являются самыми большими и мощными в мире. «Якутия» будет третьим судном в этом модельном ряду. Длина ледокола — более 170 метров. До спуска на воду были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать «Якутию» будут уже на воде.

Американский журналист Кристофер Вуди ранее сообщил, что Соединенные Штаты в рамках геополитической борьбы с Москвой направили на Северный полюс устаревший самый большой корабль береговой охраны США — ледокол Healy. По его словам, маневр состоялся на фоне растущего беспокойства администрации США из-за активности России в Арктике.

Однако эксперт убежден в том, что, поскольку Россия обладает единственными атомными ледоколами в мире, ввод в эксплуатацию нескольких новых кораблей США не добавит американскому руководству очков в проигранном конкурентном противостоянии с Москвой.