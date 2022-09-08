Путин дал старт движению на участке автомагистрали М-12

Фото: russianhighways.ru

Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия движения на автотрассах М-12 и М-5, сообщают «Аргументы и факты». Протяженность участка строящейся автомагистрали М-12 «Москва — Казань», на котором было открыто движение, составила 23 километра. Путин указал на «значимость» этой дороги для транспортной инфраструктуры России. Глава государства назвал проведенные работы частью шага в развитии трансконтинентального направления, которое соединит запад и восток РФ.

В том числе на территории Московской области вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва — Казань» и тем самым, по сути, даем старт работе этой значимой трассы. Проведенная работа — это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны, — заявил Путин в ходе видеообращения.

Помимо этого, российский лидер обозначил планы, согласно которым до конца 2024 года должно завершиться создание трассы Москва — Казань — Екатеринбург. По словам Путина, по завершению строительства дороги время в пути от Петербурга до Екатеринбурга «сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часа».

Ранее стало известно, что акционерное общество «ВАД» займется строительством продолжения Приморского кольца в Калининградской области. К нему будет добавлена транспортная развязка и подъезд к игорной зоне «Янтарная». Строительство дороги будет завершено до ноября 2026 года, его стоимость оценивается в 17 млрд рублей.