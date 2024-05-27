Путин дал советы туристам во время поездки в Узбекистан Путин посоветовал российским туристам посетить парк Победы в Ташкенте

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посоветовал туристам, отправляющимся в Узбекистан, посетить парк Победы в Ташкенте, сообщает ТАСС. По словам главы государства, столица республики активно развивается благодаря повышенному вниманию к ее делам со стороны президента страны Шавката Мирзиёева. При этом Путин отметил, что популярностью среди путешественников пользуется не только Ташкент, но и другие города Узбекистана.

Россияне с удовольствием посещают исторические и культурные центры Узбекистана — Самарканд, Бухару, Хиву. <...> Но и Ташкент развивается такими темпами, такой город становится… Он и был хорошим, конечно, но с советского времени, конечно, очень многое нужно было сделать, президент [Мирзиёев] уделяет этому огромное внимание, — заявил глава российского государства.

Парк Победы в Ташкенте был открыт 9 мая 2020 года в честь годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. На территории комплекса расположен рукотворный курган, Музей славы, а также скульптурная композиция под названием «Вечный подвиг». В центре композиции находится памятник Герою Советского Союза Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, участвовавшим в боевых действиях.

В ходе визита в Узбекистан Владимир Путин также подписал соглашения по новым проектам с Узбекистаном. Общая сумма реализации проектов оценивается более чем в $20 млрд.