Президент России Владимир Путин на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ пообщался с юным волонтером, помогающим участникам СВО. Мальчик рассказал, что инициировал проект по изготовлению теплых вещей для солдат и теперь планирует производство одеял и подушек. В конце беседы российский лидер «дал пять» школьнику. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Молодец! — сказал президент, выслушав рассказ мальчика.
Кроме того, Путин оставил памятную надпись на стене «исполнения желаний» . После осмотра выставки он выступит на вручении премии «Волонтер года».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Журналисты обратили внимание, что глава государства, несмотря на мороз, не надел головной убор.
О том, что президент 4 декабря посетит выставку, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин наградит победителей конкурса «Волонтер года».
Представитель Кремля также отметил, что организаторы мероприятия проделали титаническую работу по техническому исполнению и полету мысли. Поэтому, добавил он, и президент, и все высокопоставленные лица непременно посмотрят на результат этого труда.