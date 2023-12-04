Путин «дал пять» юному волонтеру и попал на видео Путин «дал пять» юному участнику выставки «Россия»

Фото: kremlin.ru

Посещение президентом РФ Путиным выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ пообщался с юным волонтером, помогающим участникам СВО. Мальчик рассказал, что инициировал проект по изготовлению теплых вещей для солдат и теперь планирует производство одеял и подушек. В конце беседы российский лидер «дал пять» школьнику. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Молодец! — сказал президент, выслушав рассказ мальчика.

Кроме того, Путин оставил памятную надпись на стене «исполнения желаний» . После осмотра выставки он выступит на вручении премии «Волонтер года».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Журналисты обратили внимание, что глава государства, несмотря на мороз, не надел головной убор.

О том, что президент 4 декабря посетит выставку, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин наградит победителей конкурса «Волонтер года».

Представитель Кремля также отметил, что организаторы мероприятия проделали титаническую работу по техническому исполнению и полету мысли. Поэтому, добавил он, и президент, и все высокопоставленные лица непременно посмотрят на результат этого труда.