Путин дал прогноз по товарообороту России и Китая Путин: товарооборот России и КНР вырастет по итогам 2022 года примерно на 25%

Фото: Lian Zhen/XinHua/Global Look Press

Товарооборот России и КНР по итогам 2022 года вырастет примерно на 25% вопреки шантажу некоторых стран Запада и влиянию антироссийских санкций, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в режиме видеосвязи. По его словам, целевую планку в $200 млрд, установленную к 2024 году, обе страны достигнут досрочно. Российский лидер также назвал темпы роста торговли с КНР рекордными.

Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в $200 млрд мы сможем достигнуть досрочно, — заявил Путин.

Помимо этого, президент РФ рассказал о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей из России в Китай. Он подчеркнул, что обе страны ведут совместную работу и наращивают мощности в сфере добычи и переработки углеводородов.

Российский лидер также отметил развитие партнерства двух государств в военном и военно-техническом блоках. Путин заявил о целях по укреплению взаимодействия между Вооруженными силами РФ и КНР.

И, конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и стабильности ключевых регионов. Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая, — отметил президент.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь сообщил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией. Он отметил, что Пекин готов быть глобальным партнером Москвы во благо народов РФ и КНР, а также в интересах мировой стабильности.

Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире, — заявил Си Цзиньпин.

Президент России в ходе переговоров пригласил главу Китая в Москву. Кроме того, российский лидер заявил, что встреча может стать главным политическим событием года в двусторонних отношениях.