Путин дал правительству разрешение на сделки с лицами под контрсанкциями

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин дал правительству право выдавать временные разрешения на сделки с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями. Соответствующий указ, вносящий изменения в аналогичный документ о применении мер в ответ на действия недружественных государств, опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями, — сказано в тексте указа.

Ранее Путин продлил на 2023 год действие указа, по которому сделки с активами иностранцев из недружественных стран в некоторых отраслях возможны только по его специальному разрешению. Согласно распоряжению президента, запрещены любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях, а также с долями в некоторых компаниях сферы ТЭК и банков. Под ограничения попали также сделки с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля, а также урана.