Путин дал правительству новые поручения по развитию медицины Путин поручил принять меры по переходу к персонализированной медицине

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин распорядился разработать национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья до конца 2024 года, говорится в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений. Глава государства также поручил предусмотреть меры по переходу к профилактической, предиктивной и персонализированной медицине.

Правительству Российской Федерации <...> обеспечить разработку и начало реализации до конца 2024 года национального проекта по развитию современных технологий сбережения здоровья, определив источники и объем необходимых средств и предусмотрев в том числе мероприятия: по повышению эффективности профилактических программ, реализуемых в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, — сказано в тексте поручения.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок исполнения — 15 апреля 2025 года.

Путин также поручил правительству и региональным властям направлять средства обязательного медицинского страхования на зарплаты медработникам в приоритетном порядке. Кроме этого, должен быть установлен мониторинг кадрового обеспечения организаций первичного звена здравоохранения. В документе указана необходимость с 1 марта 2024 года предоставить ежемесячные соцвыплаты медработникам в районных центрах, малых городах и сельских населенных пунктах.