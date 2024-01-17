В России могут смягчить наказание за ненасильственные преступления Путин поручил изучить вопрос о смягчении наказания за некоторые преступления

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Президент России Владимир Путин дал поручение изучить правоприменительную практику и подготовить предложения по возможному смягчению наказаний за ненасильственные преступления, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующий доклад глава государства будет ждать до 1 июля 2024 года.

Так, правительству, Госдуме, Верховному суду и Генпрокуратуре до 1 июля необходимо проанализировать правоприменительную практику по ненасильственным преступлениям и разработать меры по совершенствованию этой системы. Предложения по внесению изменений в законодательство будут разработаны при участии Совета по правам человека и Общественной палаты.

Поручение утверждено по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 4 декабря 2023 года. Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и генпрокурор Игорь Краснов.

Путин также дал поручение Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками находящихся в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба Кремля. Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года.