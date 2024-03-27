Путин дал поручение о производстве игровых приставок в России Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок в РФ

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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации в России производства игровых приставок и облака с видеоиграми, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующее поручение он дал в январе на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения — до 15 июня.

Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям, — сказано в публикации.

Ранее начальник группы закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров «Ситилинка» Иван Поликарпов заявил, что за 2022 год в России на 30% снизился рынок игровых приставок. По его словам, дефицит консолей связан с уходом компаний из страны. Он подчеркнул, что параллельный импорт помог начать восстанавливать продажи в декабре.

До этого эксперт Александр Кузьменко предупредил, что в России в ближайшее время стоимость видеоигр может вырасти на 20%. По его словам, цены вырастут постепенно: сначала они поднимутся на 50 рублей, а затем на 100. Собеседник добавил, что стоимость видеоигр привязана к курсу доллара.