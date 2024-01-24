Путин дал обещание стране в Центральной Африке после встречи с ее лидером Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Чаде

Фото: Михаил Метцель/ТАСС/Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби

Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Чаде, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером переходного периода республики Махаматом Идрисом Деби Итно. По словам российского лидера, Москва внимательно следит за обстановкой в африканском государстве. Вместе с тем президент выразил соболезнования в связи с гибелью отца главы Чада, которого ранили в бою с повстанцами. Встречу показали в эфире телеканала «Россия 24».

Мы рады, что вам удалось провести референдум по конституции. Уверен, что выборы в ближайшее время пройдут на высоком уровне. Мы рады тому, что вам удалось стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать, — отметил Путин.

Россия с большой тревогой следила за борьбой властей Чада с террористическими группировками, добавил он. Сейчас отношения между двумя государствами развиваются с большой интенсивностью. В частности, готовится солидный пакет документов о сотрудничестве, добавил президент РФ.

Ранее сообщалось о планах США задействовать страны Африки в качестве площадок для размещения дронов. По данным СМИ, Вашингтон принял такое решение, чтобы помешать распространению в регионе исламских террористических группировок.