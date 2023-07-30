Путин дал обещание лидерам стран Африки перед их отъездом из России Путин пообещал лидерам стран Африки исполнить все достигнутые договоренности

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Россия исполнит все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что стороны создали хорошую базу для дальнейшего развития отношений, передает РИА Новости.

Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все, о чем договорились, все будем исполнять, — сообщил Путин, обращаясь к гостям.

Сегодня, 30 июля, в Санкт-Петербурге завершился главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота. Участие в нем приняли несколько гостей саммита Россия — Африка, прошедшего накануне. Политиков пригласил Владимир Путин.

В частности, в ходе саммита Россия — Африка была достигнута договоренность между РФ и ЮАР. По словам советника президента африканской страны Джозефа Пу, государства будут развивать тесное сотрудничество в области кибербезопасности. В рамках договоренностей главы спецслужб ЮАР посетят Россию для совместной работы над системой безопасных выборов.

Ранее Пу выразил сожаление из-за отмены визита Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. По его словам, республика обязана своим положением не Вашингтону или Лондону, а Москве.