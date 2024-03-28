Путин дал характеристику красоте Крыма Путин заявил, что красота Крыма является идеальной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мало какая территория на планете может сравниться с Крымом по красоте, тем важнее заниматься созданием оптимальных условий для отдыха в регионе, заявил в ходе совещания по созданию федеральных круглогодичных курортов президент России Владимир Путин. Также он напомнил о важности организации доступа к разным точкам вдоль побережья от трассы «Таврида».

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов отметил, что это касается съездов к городам Судак и Феодосия. Он обратил внимание на некоторые трудности, возникшие в связи с удорожанием строительства при создании съездов до Алушты и Приветного. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что оптимальный выход из ситуации удастся найти.

Хорошо. Это очень важно и для крымчан, и для севастопольцев, но и для всех других россиян, которые едут туда на отдых. Там, куда ни посмотришь, кругом красота идеальная. Можно создать такие условия, которых не то что в мире, но на черноморском побережье точно совершенно нигде нет. Это очевидно, — ответил Путин.

По словам главы государства, Крым — это уникальное место на земле. Необходимо поработать над тем, чтобы подчеркнуть все прелести региона и создать для людей наилучшие рекреационные условия, указал он.

Транспортная инфраструктура в этой связи, конечно, очень важна. Но мы еще вернемся к этому, — резюмировал президент.

Также Владимир Путин на совещании заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены. При этом он раскритиковал слишком осторожный подход к строительству морского курорта в Запорожской области.

До этого президент призвал подумать над вопросом расширения пропускной способности железной дороги в сторону Черного и Азовского морей. Отдельно он упомянул необходимость обновления общественного транспорта в Сочи.