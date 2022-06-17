Путин назвал цель России по инфляции Путин: цель достижения инфляции в России в 4% сохраняется

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2022. Он подчеркнул, что Россия не станет следовать примеру стран Запада, которые «раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы».

Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. У нас такая цель остается, — сказал глава государства.

Путин также заявил, что Россия не будет самоизолироваться, а пойдет по пути расширения сотрудничества. Он уточнил, что партнерами страны являются государства с подавляющим числом людей на планете, однако они подвергаются давлению со стороны США. По его словам, Россия будет развивать экономическое сотрудничество с теми, кто хочет с нами работать.