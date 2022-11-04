Путин: Бэтмен известен, а наш богатырь — нет Путин отметил излишнюю популярность Бэтмена и Спайдермена среди российских детей

Фото: DC Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с историками согласился с мнением, что зарубежные супергерои популярны в стране больше, чем «какой-нибудь наш богатырь». Так глава государства ответил на вопрос политолога доктора исторических наук Натальи Нарочницкой, которая пожаловалась на отсутствие отечественной атрибутики для детей: сейчас на прилавках в магазинах — «только Бэтмен, Спайдермен, всякие монстры».

Что касается внешней атрибутики, она, конечно, очень важна, но она сама по себе не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания, начиная с детского сада. Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет. Это должно быть в мультиках, в фильмах, в литературе детской, это нужно мультиплицировать, повторять, опираться на это, — сказал Путин.

Ранее российская киностудия «Ленфильм» сообщила о запуске восьмисерийного фильма «Витязи» на супергеройскую тематику. В описании проекта сказано, что произведение станет «жанровым экспериментом» в духе картины Алана Мура «Хранители» и киновселенной «Мстители». При этом «Витязи» будут опираться на фольклорные традиции русского народного творчества, включая сказки и былины. Создатели проекта рассчитывают сделать так, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов.